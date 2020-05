Decenas participan en el crucero de 2020 cuarentena por una causa

El clima frío no impidió que ocurriera el crucero en automóvil en la ciudad de Muscatine.



El crucero de 2020 cuarentena por una causa se llevó a cabo en el centro comercial de Muscatine. Cerca de 60 autos se presentaron.



Hunter Stoll es el fundador de los cruceros y dijo que el grupo hizo una parada especial a un centro para personas mayores.



“Honestamente, se siente increíble, parece que tenemos algo aquí que podríamos tener para el futuro,” dijo Stoll.



Los organizadores dicen que planean hacer más cruceros durante todo el año.

