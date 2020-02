Residentes se preparan para la tormenta invernal

Cuando la gente escucha que se avecina una gran tormenta invernal. Las tiendas de ferretería a menudo ven un gran aumento en sus negocios.

Los residentes de Quad Cities acudieron a las tiendas, no queriendo arriesgarse con el clima de invierno previsto en el pronóstico.

“Tengo muchos comestibles y me aseguro de que mi automóvil esté lleno de gasolina, y ya cancelé una cita, así que estoy listo”, dice la compradora Judy Drake.

Los residentes no son los únicos que preparan las cosas para el clima invernal. Blain’s Farm & Fleet también están haciendo preparativos. Inmediatamente después de que la nieve llegó al pronóstico, el negocio subio.

Brandon Feltenz, Subgerente de Blain’s Farm a & Fleet dice: “Hoy quiero decir que había un buen número de personas entrando, que ya estaban recibiendo sal y todo. La mayoría de nuestros clientes esta mañana lo primero que buscaron es la sal. Todavía tenemos un poco atrás, pero en este momento está empezando a disminuir un poco “.

Los gerentes de las tiendas dicen que es importante prepararse ahora y no esperar hasta el último minuto.

“Tratamos de tenerlos al frente lo más cerca posible. Creo que aquí los tenemos en un lugar realmente bueno. Todos los raspadores de hielo que tenemos en automoción son muy accesibles. Si no pueden encontrarlos, para eso estamos aquí “, dice Feltenz.

Bob Johnson, un comprador dice que aunque está esperando un cambio en las estaciones, está preparado para lo que vendrá.

“Tenga la sal a mano en la puerta trasera, raspadores, palas para nieve”, dice Johnson.

Otros compradores también se preparan.

“Me detuve en el supermercado y recogí algunas cositas que podría necesitar en caso de que no pudiera salir por un par de días”, dice la compradora Connie Gale.

Otros artículos de alta demanda, raspadores de hielo y palas.