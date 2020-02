Una protesta está programada para el jueves en honor a un perro que murió por negligencia, el sospechoso va estar en corte

Un refugio de animales que trato de rescatar a un pitbull maltratado está organizando una protesta el Jueves por la mañana contra el hombre acusado de herirlo.



El perro llamado Emmanuel fue llevado a King’s Harvest Pet Rescue No Kill Animal Shelter en Diciembre. El hombre que lo llevó al refugio dijo que encontró al perro en Scott County Park.



El mes pasado, la policía arrestando a Dennis Stewart y su esposa Vanessa Bruyntjens. Stewart estará en corte el Jueves.



Rochelle Dougall es la asistente del director de King’s Harvest y dijo que el caso de Emmanuel es uno de los peores casos que ha visto.



“Hemos visto casos similares a este, pero diría que es lo peor que hemos visto”, dijo Dougall.



Jill Dyns será parte de la protesta que se llevará a cabo fuera del Palacio de Justicia del Condado de Scott en honor de Emmanuel y otros animales maltratados.



“Me rompió el corazón, realmente sufrió por él por tanto tiempo, eso es bastante difícil”, dijo Dyns.

Los voluntarios y los miembros del personal han estado trabajando en sus carteles de protesta durante la semana pasada.

“Durante toda esta semana hemos hecho un gran esfuerzo para hacer estos carteles y estar presentes allí, definitivamente ven y únete a nosotros para recibir una señal de que tendremos mucho para todos”, dijo Dougall.

A Dyns le gustaría que las personas sepan que hay ayuda disponible para las personas que no pueden cuidar a sus mascotas.

“Simplemente lo siento porque no tenía, conozco los recursos que existen para obtener ayuda. Emmanuel no tuvo que ponerse tan mal, hay cosas que podrían haberse hecho para ayudarlo a superar esto y no sufrir “, dijo Dyns.

Esperan que se presenten entre 10 y 20 personas fuera del juzgado.

“Queremos ser la voz de los que no tienen voz, queremos alentar a cualquiera que esté deliberando sobre este caso a buscar las sanciones máximas y solo queremos estar allí en honor a él”, dijo Dougall.