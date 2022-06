Carl Sandburg College in Galesburg has announced the names of students who have graduated from the College at the end of the 2022 spring semester and their degrees.

ASSOCIATE DEGREES

ASSOCIATE IN APPLIED SCIENCE

Accounting

Galesburg — Emma Sells

Monmouth — Audelio Ayala Martinez, Nicole Bresnahan

Business Administration

Peoria — Nolan Browder

Dental Hygiene

Bettendorf — Hannah Brown, Kelsey Clarke, Ruchi Patel

Camanche — Madison Sloane

Davenport — Erik Moon, Emily Wilhelm

Eldridge — Jordanne Twigg

Fort Madison — Carly Wehrle

Galesburg — Cynthia Dickson, Lauren Driscoll, Van Nhi Tran

Galva — Eden Juarez

Keokuk — Olivia Dickens

Kewanee — Kasey Jones

Moline — Evan Guss-Bell

Monmouth — Teea Schoonover

Quincy — Dejia Hankins

Rock Island — Maria Castaneda

Silvis — Abbey Petty

Walnut — Jennifer Linley

Mortuary Science

Galesburg — Darbi Leipold

Nursing

Abingdon — Ashley Brock

Aledo — Lynnsie Franklin

Alpha — Kourtnie Fox, Madison Miller

Avon — Erin Gilfillan

Colona — Jessica Farnsworth

Davenport — Kashe Robinson

Galesburg — Amanda Lamb, Lacy May, Brittany Wilborn, Tabitha Beaty, Shoshana Carges, Ameyo Dadabo, Sydney Donaldson, Kiva Mixon, Chris Saadalla

Geneseo — Kimberly Seible, Emily Touchet

Knoxville — Pamela Godsil, Lauren Boone

Moline — Hannah Petty

Monmouth — Leah Cadet, Jessica Danes, Selina Godina

New Windsor — Hilary Curtis

Peoria — Kortney Giles, Lynne Jackson, Jessica Sheppard

Radiologic Technology

Abingdon — Camryn Creasy

Galesburg — Janet Alfano, Skylar Algren, Ashleigh Plue

Kewanee — Brooklyn Pickering

Knoxville — Daniel Dredge, Cortney Williams

Oneida — Stormy Johnson

ASSOCIATE IN ARTS

Abingdon — Brock Abbott, Kaitlyn Asher, Bailey Dickerson, Mackenzie James, Ashley Jones, Madison McWhorter, Melaina McWhorter, Emma Poland, Jessie Roberts, Katelynn Zucco

Aledo — Alexandra Balmer

Avon — Sydney Dray, Ty Tinkham

Burlington — Jeron Conner

East Moline — Griffin Ronnebeck

East Peoria — Madisson Benson

Galesburg — Emily Bailey, Veronica Budde, Alycea Burnett, Hannah Cain, Michael Clark, Amber Esquivel, Tyler Ferris, Lucas Gomes, Meghan Harms, Nicholas Henry, Addisynn Hensley, Maggie Hickman, Logan Holland, Brianna Honeycutt, Justin Idle, Alyssa Ingles, Amos Kipkemoi, Kelton Locke, Mason Martinez, Paige McCleary, Kaylee Miller, Tolliver Reynolds, Alexandria Roden, Chelsea Stevenson, Carter Thompson, Riley Tuthill, Mayana Workheiser, Jazmin Zavala Vega

Galva — Cameron Guinnee

Knoxville — Logan Kavanagh, Madelynn Pieper, Jacob Repp

Monmouth — William Douglas, Jenna Frieden, Erin Glisan, Courtney Hinton, Jerzi Johnson, Isabella Kilgore, Noah Munoz, Abigail Sikorski, Karli Strom, Cullen Vickroy

Oneida — Laurabeth Bosomworth

Peoria — Destiny Coleman, Alisander Hangen

Rio — Adam Johnson

Sterling — Averi Heintzelman

Woodhull — Elizabeth Junk

ASSOCIATE IN GENERAL STUDIES

Abingdon — Bailey Jamerson, Angelina Johnson, Marissa Matheny

Aledo — Alexandra Balmer

Galesburg — Veronica Budde, Ashley Butler, Autumn Hughes, Justin Idle, Alyssa Ingles, Kelton Locke, Annika Spring, Ramona Whitson

Knoxville — Virginia Olin-Clay, Michael Warren

Monmouth — Erin Glisan, Margarita Meza, Jesus Oliver Tovar, Avery Winking

Oneida — Haley Gibson

ASSOCIATE IN SCIENCE

Aledo — Stevie Engle

Galesburg — Jose Agudelo Ramirez, Matheus Andrade, Arleta Brown, Felicia Dunn, Maggie Hickman, Hunter Magstadt

CERTIFICATES

American Welding Society – Level 1

Abingdon — Ethan Tucker

Galesburg — Lyle Hart, Logan Johnson, Logan Wallace

Knoxville — Brandon Benjamin

Monmouth — Ashton Anderson, Bryan Castro Medrano, Jorge Diaz, Sefaniya Faleafaga, Anthony Heather, Maddalynne Mosena, Emma Smith

Automotive Technology

Alexis — Avery Leffler

Galesburg — Taylor Warden

Macomb — Brandon Wilcoxen

Computer Numeric Control Operator

Galesburg — Malcolm Coon

Computer Support

Galesburg — James Cunningham

Monmouth — Alexis Clark

Computer Technician

Galesburg — James Cunningham, Timothy Greig, Ryan Simpson

Monmouth — Nanette Kapesa

Criminal Justice

Knoxville — Carter Mason

Medical Office Assistant

New Windsor — Madison Kyser

Roseville — Hunter Porter