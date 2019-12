Genesis announces its top baby names for 2019 and the decade

Once again Charlotte and Isabelle shared the most popular name for baby girls while Liam was the top name for baby boys at Genesis BirthCenters in 2019.

It was the third straight year that Charlotte and Isabelle were the top names with baby girls born at Genesis with 15 each. The rest of the top five names are Amelia (13), Olivia (11), and Emma and Harper (10 each).

Liam topped the list for baby boys for the third time this decade with 18 babies this year. Liam was the top name in 2013 and 2017 as well. Liam was followed in the top five by Henry (14), Elijah and Jackson (13), and William, Lucas, Theodore and Owen (11).

For the decade, the top baby names were Olivia and Jackson.

Here are the top 10 names from Genesis BirthCenters each year for the past decade:

1. Sophia (30); 2. Isabella (23); 3. Emma (22); 4. Ava (20); 5. Addison (18); 6. Ella (17); 7. Madison and Madelyn (14 each); 9. Lillian and Abigail (13 each). 2010 Boys: 1. Mason (22); 2. Aiden (17); 3. Alexander, Jacob and Jayden (13 each); Luke (13); Zachary (13); 8. Noah, Owen, Caleb, Benjamin, and Carter (12 each).

1. Sophia (22); 2. Ava (17); 3. Addison and Isabella (16 each); 5. Lily (13); 6. Olivia, Emily and Ella (11 each); 9. Madison (10); 10. Kylee (9). 2011 Boys: 1. Alexander (17); 2. Elijah (15); 3. Noah and Landon (14 each); 5. Logan (13); 6. Owen, Aiden, Brayden and Liam (12 each); 10. Gavin and Jackson (11 each).

1. Olivia (18); 2. Isabella (17); 3. Sophia (14); 4. Ava and Madison (12 each); 6. tie, Emma and Zoey (11 each); 8. Avery and Chloe (10 each); 10. Lily (9). 2012 Boys: 1. Mason (17); 2. Benjamin (14); 3. William, Alexander and Noah (13 each); 6. Elijah (12); 7. Henry, Anthony, Jayden and Jackson (11 each).

1. Sophia (19); 2. Olivia (14); 3 Ava, Elizabeth, and Emma (10 each); 6. Addison, Aubrey, and Mia (9 each); 9. Ella; 10. Charlotte 2013 Boys: 1. Liam (21); 2. Isaac and William (16 each); 4. Carter, David and Ethan (15 each); 7. Aiden and Brayden (12 each); 9. Mason (11); 10. Logan (9)

1. Avery and Olivia (12 each); 3. Zoey (11); 4. Lillian, Evelyn and Mia (10 each); 7. Isabella (9); 8. Nora, Gabriella, Sophia and Harper (8 each). 2014 Boys: 1. Jackson (19); 2. Liam (16); 3. Alexander (13); 4. James and Logan (12 each); 6. Gabriel, Dylan, Jacob, Elijah, Henry and David (11 each).

1. Ava and Olivia (14 each); 3. Evelyn, Harper, Emma (12 each); 6. Lillian (11); 7. Sophia (10); 8. Natalie (9); 9. Amelia, Lucy and Scarlett (8 each) 2015 Boys: 1. Isaac 17; 2. Oliver and Liam (11 each); 4. Levi, William, Jack and Michael (10 each); 8. Owen, Grayson, Alexander, Benjamin, Bentley and Maxwell (9 each).

1. Emma (15); 2. Olivia (13); 3. Evelyn and Amelia (12 each); 5. Isabella (11); 6. Elizabeth (10); 7. Charlotte (9); 8. Harper, Sophia and Addison (8 each) 2016 Boys: 1. Jackson (23), 2. Owen (15); 3. Benjamin, William and Lucas (12 each); 6. Oliver (11); 7. Grayson (10); 8. Ryker (9); 9. Aiden and James (8 each).

1. Charlotte and Isabella (15 each); 3. Amelia (12); 4. Olivia (11); 5. Harper and Emma (10 each); 7. Scarlett and Ava (9 each); 9. Evelyn, Avery and Ella (7 each). 2017 Boys: 1. Liam (17) 2. Elijah (13); 3. Henry and Jackson (12 each); 5. Oliver and William (11 each); 7. Theodore and Owen (10 each); 9. Leo (9); 10. Hudson and Lucas (8 each).

1. Charlotte and Isabella (15 each); 3. Amelia (13); 4. Olivia (11); 5. Emma and Harper (10 each); 7. Ava, Scarlett (9 each); 9. Zoey and Avery (8 each). 2018 Boys: 1. Jackson (25); 2. Liam (20); 3. Henry and Elijah (14 each); 5. Owen, William and Oliver (11 each); 8. Theodore (10); 9. Lucas (9); 10. Hudson (8).