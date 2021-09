Muscatine Schools will require masks for PK-6 students

The Muscatine School Board on Friday passed a mask requirement for students, staff and visitors in the district.

Superintendent Clint Christopher sent this message to students, families and staff:

“On Monday, September 13, 2021, the United States District Court for the Southern District of Iowa issued a temporary restraining order regarding the State of Iowa’s law (House File 847) that had prohibited school districts from requiring the use of face coverings. By issuing that temporary order, until further notice, school districts in Iowa are once again able to require face masks in schools.

“The Muscatine Board of Education held a special session earlier this morning (Friday) and voted that the district implement the following face mask requirements:

Face masks will be required for all students, staff, & visitors in PK-6. This includes the Muskie Early Learning Center and all 6 elementary school buildings. Once vaccines are made available for students PK-6, the mandate will be reexamined. The use of a face mask will not be required while PK-6 students are outside during recess.

Face masks are NOT required but are strongly encouraged for all 7-12th grade students, staff, & visitors regardless of their vaccination status.

Face masks are NOT required while attending indoor or outdoor sporting events as part of the school district. This goes for both students who are actively participating or attending, staff members (including coaches), and community members in attendance.

The district also strongly encourages students ages 12 and up to be vaccinated along with any MCSD staff that have yet to do so.

“The Board of Education’s decision is largely based on Muscatine County Public Health’s strong recommendation and on current conditions in our community that face masks be worn in schools, regardless of a person’s vaccination status.

“Also a reminder and in compliance with the President’s Executive Order on domestic transportation, students and staff are required to wear a face-covering while on a school bus or while utilizing other Muscatine Community School District-provided transportation.

“Thank you for your understanding as we continue to navigate these unprecedented times together.”

Viernes, 17 de septiembre de 2021

Hola Estudiantes, Familias y Personal de Muskie de MCSD:

“El lunes 13 de septiembre de 2021, el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Iowa emitió una orden de restricción temporal con respecto a la ley del Estado de Iowa (Archivo de la Cámara 847) que prohibía a los distritos escolares exigir el uso de cubiertas faciales. Al emitir esa orden temporal, hasta nuevo aviso, los distritos escolares de Iowa pueden, una vez más, exigir máscaras faciales en las escuelas.

“La Junta de Educación de Muscatine celebró una sesión especial esta mañana (17/09/21) y votó que el distrito implemente los siguientes requisitos de mascarilla;

Se requerirán máscaras faciales para todos los estudiantes, personal y visitantes en PK-6. Esto incluye el Centro de Aprendizaje Temprano de Muskie y los 6 edificios de la escuela primaria. Una vez que las vacunas estén disponibles para los estudiantes PK-6, se volverá a examinar el mandato. No se requerirá el uso de una mascarilla mientras los estudiantes de PK-6 estén afuera durante el recreo.

NO se requieren mascarillas, pero se recomienda encarecidamente a todos los estudiantes, personal y visitantes de los grados 7-12, independientemente de su estado de vacunación.

NO se requieren máscaras faciales para asistir a eventos deportivos en interiores o al aire libre como parte del distrito escolar. Esto se aplica tanto a los estudiantes que participan o asisten activamente, a los miembros del personal (incluidos los entrenadores) y a los miembros de la comunidad que asisten.

El distrito también recomienda encarecidamente a los estudiantes de 12 años en adelante que se vacunen junto con el personal de MCSD que aún no lo haya hecho.

“La decisión de la Junta de Educación se basa en gran medida en la fuerte recomendación de Salud Pública del Condado de Muscatine y en las condiciones actuales en nuestra comunidad de que se usen máscaras faciales en las escuelas, independientemente del estado de vacunación de una persona.

“También es un recordatorio y en conformidad con la Orden Ejecutiva del Presidente sobre el transporte nacional, los estudiantes y el personal deben usar una cubierta facial mientras están en un autobús escolar o mientras utilizan otro transporte proporcionado por el Distrito Escolar de la Comunidad de Muscatine.

“Gracias por su comprensión mientras continuamos navegando juntos estos tiempos sin precedentes.

Clint Christopher, SuperintendenteDistrito Escolar de la Comunidad de Muscatine