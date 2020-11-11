NWS confirms Joy, IL tornado with 100 mph winds

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Meteorologists from the NWS in the Quad Cities have confirmed at least 2 tornadoes on November 10, 2020.

Storm survey teams spent parts of Veterans’ Day looking at damage and have concluded a tornado was on the ground for 18 miles and had winds of 100 mph.

Here’s more info taken directly from the NWS Public Info Statement:

PUBLIC INFORMATION STATEMENT
NATIONAL WEATHER SERVICE QUAD CITIES IA IL
314 PM CST WED NOV 11 2020

...NWS DAMAGE SURVEY FOR 11/10/2020 TORNADO EVENT UPDATE #1... 

.AS OF EARLY THIS AFTERNOON, TWO TORNADOES HAVE BEEN CONFIRMED 
BY THE NWS QUAD CITIES FROM THE SEVERE THUNDERSTORMS THAT MOVED
THROUGH THE AREA ON NOVEMBER 10, 2020. ADDITIONAL DAMAGE SURVEYS
ARE PLANNED THIS AFTERNOON AND TOMORROW. THEREFORE MORE 
INFORMATION MAY BE PROVIDED IN THE COMING DAYS.

.TORNADO 1...2 SW JOY, ILLINOIS...

RATING:                 EF-1
ESTIMATED PEAK WIND:    100 MPH
PATH LENGTH /STATUTE/:  18.1 MILES
PATH WIDTH /MAXIMUM/:   50 YARDS
FATALITIES:             0
INJURIES:               0

START DATE:             11/10/2020 
START TIME:             145 PM CST
START LOCATION:         2 SW JOY / MERCER / IL
START LAT/LON:          41.1731 / -90.9031

END DATE:               11/10/2020
END TIME:               203 PM CST
END LOCATION:           1 S TAYLOR RIDGE / ROCK ISLAND / IL
END LAT/LON:            41.3700 / -90.6721

AN INTERMITTENT EF-1 TORNADO PATH WAS SURVEYED FROM SOUTHWEST 
OF JOY, ILLINOIS, WHERE IT DESTROYED AN OUTBUILDING, TO SOUTH
OF TAYLOR RIDGE, ILLINOIS. OCCASIONAL TREE DAMAGE WAS FOUND FROM
JOY TO HAMLET TO SOUTH OF TAYLOR RIDGE.

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