Person of interest in missing girl investigation has criminal history

Tuesday afternoon Davenport Police Chief Paul Sikorski announced that Henry Dinkins is a person of interest regarding the investigation into the disappearance of 10-year-old Breasia Terrell. Local 4 News went through Scott and Rock Island County Court records to see if he had any past criminal history. Below are any non-dismissed cases found in Scott County Court records.
Scott County Court Records
(DNU = Old code no longer in use or replaced by new code section)
|COUNT
|ORIGINAL CHARGE
|OFFENSE DATE
|CHARGE CLASS
|ADJUDICATION
|ADJUDICATION CHARGE
|ADJUDICATION CLASS
|01
|DNU – CONTEMPT VIOLATION OF NO CONTACT ORDER (AGMS)
|04/29/2001
|AGGRAVATED MISDEMEANOR
|DNU-GUILTY
|DNU – CONTEMPT VIOLATION OF NO CONTACT ORDER (AGMS)
|AGGRAVATED MISDEMEANOR
|01
|FUGITIVE FROM JUSTICE – 1989
|05/09/2001
|OTHER
|WAIVER STIPULATION
|FUGITIVE FROM JUSTICE – 1989
|OTHER
|01
|THEFT 5TH DEGREE – 1978 (SMMS)
|12/21/2002
|SIMPLE MISDEMEANOR
|DNU-GUILTY
|THEFT 5TH DEGREE – 1978 (SMMS)
|SIMPLE MISDEMEANOR
|01
|SEX OFFENDER REGISTRY – FAIL TO REGISTER/1ST OFFENSE
|02/24/2003
|AGGRAVATED MISDEMEANOR
|DNU-GUILTY
|SEX OFFENDER REGISTRY – FAIL TO REGISTER/1ST OFFENSE
|AGGRAVATED MISDEMEANOR
|01
|SEX OFFENDER REGISTRY – LIVE W/I 2000′ OF SCHOOL
|09/29/2003
|AGGRAVATED MISDEMEANOR
|DNU-GUILTY
|SEX OFFENDER REGISTRY – LIVE W/I 2000′ OF SCHOOL
|AGGRAVATED MISDEMEANOR
|01
|SEX OFFENDER REGISTRY-FALURE TO REGISTER/2ND OFFENSE
|01/16/2004
|CLASS D FELONY
|DNU-GUILTY
|SEX OFFENDER REGISTRY-FALURE TO REGISTER/2ND OFFENSE
|CLASS D FELONY
|01
|POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA (SMMS)
|02/26/2007
|SIMPLE MISDEMEANOR
|GUILTY BY COURT
|POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA (SMMS)
|SIMPLE MISDEMEANOR
|01
|DRIVING WHILE BARRED HABITUAL OFFENDER – 1978 (AGMS)
|05/13/2008
|AGGRAVATED MISDEMEANOR
|GUILTY – NEGOTIATED/VOLUN PLEA
|DRIVING WHILE BARRED HABITUAL OFFENDER – 1978 (AGMS)
|AGGRAVATED MISDEMEANOR
|01
|DRIVING WHILE BARRED HABITUAL OFFENDER – 1978 (AGMS)
|07/02/2008
|AGGRAVATED MISDEMEANOR
|GUILTY – NEGOTIATED/VOLUN PLEA
|DRIVING WHILE BARRED HABITUAL OFFENDER – 1978 (AGMS)
|AGGRAVATED MISDEMEANOR
|02
|DRIVING WHILE LICENSE DENIED OR REVOKED (SRMS)
|07/02/2008
|SERIOUS MISDEMEANOR
|GUILTY – NEGOTIATED/VOLUN PLEA
|DRIVING WHILE LICENSE DENIED OR REVOKED (SRMS)
|SERIOUS MISDEMEANOR
|01
|INTERFERENCE W/OFFICIAL ACTS (SMMS)
|07/02/2008
|SIMPLE MISDEMEANOR
|GUILTY – NEGOTIATED/VOLUN PLEA
|INTERFERENCE W/OFFICIAL ACTS (SMMS)
|SIMPLE MISDEMEANOR
|01
|THEFT 3RD DEGREE – 1978 (AGMS)
|10/24/2010
|AGGRAVATED MISDEMEANOR
|GUILTY – NEGOTIATED/VOLUN PLEA
|THEFT 3RD DEGREE – 1978 (AGMS)
|AGGRAVATED MISDEMEANOR
|01
|DRIVING WHILE BARRED HABITUAL OFFENDER – 1978 (AGMS)
|11/29/2010
|AGGRAVATED MISDEMEANOR
|GUILTY – NEGOTIATED/VOLUN PLEA
|DRIVING WHILE BARRED HABITUAL OFFENDER – 1978 (AGMS)
|AGGRAVATED MISDEMEANOR
|02
|POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE (SRMS)
|11/29/2010
|SERIOUS MISDEMEANOR
|GUILTY – NEGOTIATED/VOLUN PLEA
|POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE (SRMS)
|SERIOUS MISDEMEANOR
|01
|OPER VEH WH INT (OWI) / 3RD OFFENSE (FELD)
|01/27/2011
|CLASS D FELONY
|GUILTY – NEGOTIATED/VOLUN PLEA
|OPER VEH WH INT (OWI) / 3RD OFFENSE (FELD)
|CLASS D FELONY
|02
|DRIVING WHILE BARRED HABITUAL OFFENDER – 1978 (AGMS)
|01/27/2011
|AGGRAVATED MISDEMEANOR
|GUILTY – NEGOTIATED/VOLUN PLEA
|DRIVING WHILE BARRED HABITUAL OFFENDER – 1978 (AGMS)
|AGGRAVATED MISDEMEANOR
|01
|DRIVING WHILE BARRED HABITUAL OFFENDER – 1978 (AGMS)
|05/19/2011
|AGGRAVATED MISDEMEANOR
|DNU-GUILTY
|DRIVING WHILE BARRED HABITUAL OFFENDER – 1978 (AGMS)
|AGGRAVATED MISDEMEANOR
|01
|OPER VEH WH INT (OWI) / 3RD OFFENSE (FELD)
|05/24/2011
|CLASS D FELONY
|GUILTY – NEGOTIATED/VOLUN PLEA
|OPER VEH WH INT (OWI) / 3RD OFFENSE (FELD)
|CLASS D FELONY
|02
|POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE-3RD OR SUBSQ OFF (FELD)
|05/24/2011
|CLASS D FELONY
|GUILTY – NEGOTIATED/VOLUN PLEA
|POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE-3RD OR SUBSQ OFF (FELD)
|CLASS D FELONY
|01
|OPER VEH WH INT (OWI) / 3RD OFFENSE (FELD)
|05/13/2011
|CLASS D FELONY
|GUILTY – NEGOTIATED/VOLUN PLEA
|OPER VEH WH INT (OWI) / 3RD OFFENSE (FELD)
|CLASS D FELONY
|02
|DRIVING WHILE BARRED HABITUAL OFFENDER – 1978 (AGMS)
|05/13/2011
|AGGRAVATED MISDEMEANOR
|GUILTY – NEGOTIATED/VOLUN PLEA
|DRIVING WHILE BARRED HABITUAL OFFENDER – 1978 (AGMS)
|AGGRAVATED MISDEMEANOR
|03
|POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE MARIJUANA 3RD/SUBSEQ OFF
|05/13/2011
|AGGRAVATED MISDEMEANOR
|GUILTY – NEGOTIATED/VOLUN PLEA
|POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE MARIJUANA 3RD/SUBSEQ OFF
|AGGRAVATED MISDEMEANOR
|01
|VOLUNTARY ABSENCE FROM CUSTODY
|05/07/2015
|SERIOUS MISDEMEANOR
|GUILTY – NEGOTIATED/VOLUN PLEA
|VOLUNTARY ABSENCE FROM CUSTODY
|SERIOUS MISDEMEANOR
|01
|DRIVING WHILE BARRED
|10/26/2016
|AGGRAVATED MISDEMEANOR
|GUILTY – NEGOTIATED/VOLUN PLEA
|DRIVING WHILE BARRED
|AGGRAVATED MISDEMEANOR
|02
|DRIVING WHILE LICENSE DENIED OR REVOKED
|10/26/2016
|SERIOUS MISDEMEANOR
|GUILTY – NEGOTIATED/VOLUN PLEA
|DRIVING WHILE LICENSE DENIED OR REVOKED
|SERIOUS MISDEMEANOR
|01
|DRIVING WHILE BARRED
|02/15/2018
|AGGRAVATED MISDEMEANOR
|GUILTY – NEGOTIATED/VOLUN PLEA
|DRIVING WHILE BARRED
|AGGRAVATED MISDEMEANOR
|01
|DRIVING WHILE BARRED
|12/13/2018
|AGGRAVATED MISDEMEANOR
|GUILTY – NEGOTIATED/VOLUN PLEA
|DRIVING WHILE BARRED
|AGGRAVATED MISDEMEANOR
|01
|OPERATING WHILE UNDER THE INFLUENCE 3RD OFFENSE
|03/25/2019
|CLASS D FELONY
|GUILTY – NEGOTIATED/VOLUN PLEA
|OPERATING WHILE UNDER THE INFLUENCE 3RD OFFENSE
|CLASS D FELONY
|01
|SEX OFFENDER – REGISTRATION VIOLATION 2ND OR SUB OFFENSE
|07/10/2020
|CLASS D FELONY
|N/A
|N/A
|N/A
You can find a list of his Rock Island County Court cases here: Illinois cases