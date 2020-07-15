Person of interest in missing girl investigation has criminal history

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Tuesday afternoon Davenport Police Chief Paul Sikorski announced that Henry Dinkins is a person of interest regarding the investigation into the disappearance of 10-year-old Breasia Terrell. Local 4 News went through Scott and Rock Island County Court records to see if he had any past criminal history. Below are any non-dismissed cases found in Scott County Court records.

Scott County Court Records

(DNU = Old code no longer in use or replaced by new code section)

COUNTORIGINAL CHARGEOFFENSE DATECHARGE CLASSADJUDICATION ADJUDICATION CHARGEADJUDICATION CLASS
01DNU – CONTEMPT VIOLATION OF NO CONTACT ORDER (AGMS)04/29/2001AGGRAVATED MISDEMEANORDNU-GUILTYDNU – CONTEMPT VIOLATION OF NO CONTACT ORDER (AGMS)AGGRAVATED MISDEMEANOR
01FUGITIVE FROM JUSTICE – 1989
05/09/2001OTHERWAIVER STIPULATIONFUGITIVE FROM JUSTICE – 1989OTHER
01THEFT 5TH DEGREE – 1978 (SMMS)12/21/2002SIMPLE MISDEMEANORDNU-GUILTYTHEFT 5TH DEGREE – 1978 (SMMS)SIMPLE MISDEMEANOR
01SEX OFFENDER REGISTRY – FAIL TO REGISTER/1ST OFFENSE02/24/2003AGGRAVATED MISDEMEANORDNU-GUILTYSEX OFFENDER REGISTRY – FAIL TO REGISTER/1ST OFFENSEAGGRAVATED MISDEMEANOR
01SEX OFFENDER REGISTRY – LIVE W/I 2000′ OF SCHOOL09/29/2003AGGRAVATED MISDEMEANORDNU-GUILTYSEX OFFENDER REGISTRY – LIVE W/I 2000′ OF SCHOOLAGGRAVATED MISDEMEANOR
01SEX OFFENDER REGISTRY-FALURE TO REGISTER/2ND OFFENSE01/16/2004CLASS D FELONYDNU-GUILTYSEX OFFENDER REGISTRY-FALURE TO REGISTER/2ND OFFENSECLASS D FELONY
01POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA (SMMS)02/26/2007SIMPLE MISDEMEANORGUILTY BY COURTPOSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA (SMMS)SIMPLE MISDEMEANOR
01DRIVING WHILE BARRED HABITUAL OFFENDER – 1978 (AGMS)05/13/2008AGGRAVATED MISDEMEANORGUILTY – NEGOTIATED/VOLUN PLEADRIVING WHILE BARRED HABITUAL OFFENDER – 1978 (AGMS)AGGRAVATED MISDEMEANOR
01DRIVING WHILE BARRED HABITUAL OFFENDER – 1978 (AGMS)07/02/2008AGGRAVATED MISDEMEANORGUILTY – NEGOTIATED/VOLUN PLEADRIVING WHILE BARRED HABITUAL OFFENDER – 1978 (AGMS)AGGRAVATED MISDEMEANOR
02DRIVING WHILE LICENSE DENIED OR REVOKED (SRMS)07/02/2008SERIOUS MISDEMEANORGUILTY – NEGOTIATED/VOLUN PLEADRIVING WHILE LICENSE DENIED OR REVOKED (SRMS)SERIOUS MISDEMEANOR
01INTERFERENCE W/OFFICIAL ACTS (SMMS)07/02/2008SIMPLE MISDEMEANORGUILTY – NEGOTIATED/VOLUN PLEAINTERFERENCE W/OFFICIAL ACTS (SMMS)SIMPLE MISDEMEANOR
01THEFT 3RD DEGREE – 1978 (AGMS)10/24/2010AGGRAVATED MISDEMEANORGUILTY – NEGOTIATED/VOLUN PLEATHEFT 3RD DEGREE – 1978 (AGMS)AGGRAVATED MISDEMEANOR
01DRIVING WHILE BARRED HABITUAL OFFENDER – 1978 (AGMS)11/29/2010AGGRAVATED MISDEMEANORGUILTY – NEGOTIATED/VOLUN PLEADRIVING WHILE BARRED HABITUAL OFFENDER – 1978 (AGMS)AGGRAVATED MISDEMEANOR
02POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE (SRMS)11/29/2010SERIOUS MISDEMEANORGUILTY – NEGOTIATED/VOLUN PLEAPOSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE (SRMS)SERIOUS MISDEMEANOR
01OPER VEH WH INT (OWI) / 3RD OFFENSE (FELD)01/27/2011CLASS D FELONYGUILTY – NEGOTIATED/VOLUN PLEAOPER VEH WH INT (OWI) / 3RD OFFENSE (FELD)CLASS D FELONY
02DRIVING WHILE BARRED HABITUAL OFFENDER – 1978 (AGMS)01/27/2011AGGRAVATED MISDEMEANORGUILTY – NEGOTIATED/VOLUN PLEADRIVING WHILE BARRED HABITUAL OFFENDER – 1978 (AGMS)AGGRAVATED MISDEMEANOR
01DRIVING WHILE BARRED HABITUAL OFFENDER – 1978 (AGMS)05/19/2011AGGRAVATED MISDEMEANORDNU-GUILTYDRIVING WHILE BARRED HABITUAL OFFENDER – 1978 (AGMS)AGGRAVATED MISDEMEANOR
01OPER VEH WH INT (OWI) / 3RD OFFENSE (FELD)05/24/2011CLASS D FELONYGUILTY – NEGOTIATED/VOLUN PLEAOPER VEH WH INT (OWI) / 3RD OFFENSE (FELD)CLASS D FELONY
02POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE-3RD OR SUBSQ OFF (FELD)05/24/2011CLASS D FELONYGUILTY – NEGOTIATED/VOLUN PLEAPOSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE-3RD OR SUBSQ OFF (FELD)CLASS D FELONY
01OPER VEH WH INT (OWI) / 3RD OFFENSE (FELD)05/13/2011CLASS D FELONYGUILTY – NEGOTIATED/VOLUN PLEAOPER VEH WH INT (OWI) / 3RD OFFENSE (FELD)CLASS D FELONY
02DRIVING WHILE BARRED HABITUAL OFFENDER – 1978 (AGMS)05/13/2011AGGRAVATED MISDEMEANORGUILTY – NEGOTIATED/VOLUN PLEADRIVING WHILE BARRED HABITUAL OFFENDER – 1978 (AGMS)AGGRAVATED MISDEMEANOR
03POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE MARIJUANA 3RD/SUBSEQ OFF05/13/2011AGGRAVATED MISDEMEANORGUILTY – NEGOTIATED/VOLUN PLEAPOSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE MARIJUANA 3RD/SUBSEQ OFFAGGRAVATED MISDEMEANOR
01VOLUNTARY ABSENCE FROM CUSTODY05/07/2015SERIOUS MISDEMEANORGUILTY – NEGOTIATED/VOLUN PLEAVOLUNTARY ABSENCE FROM CUSTODYSERIOUS MISDEMEANOR
01DRIVING WHILE BARRED10/26/2016AGGRAVATED MISDEMEANORGUILTY – NEGOTIATED/VOLUN PLEADRIVING WHILE BARREDAGGRAVATED MISDEMEANOR
02DRIVING WHILE LICENSE DENIED OR REVOKED10/26/2016SERIOUS MISDEMEANORGUILTY – NEGOTIATED/VOLUN PLEADRIVING WHILE LICENSE DENIED OR REVOKEDSERIOUS MISDEMEANOR
01DRIVING WHILE BARRED02/15/2018AGGRAVATED MISDEMEANORGUILTY – NEGOTIATED/VOLUN PLEADRIVING WHILE BARREDAGGRAVATED MISDEMEANOR
01DRIVING WHILE BARRED12/13/2018AGGRAVATED MISDEMEANORGUILTY – NEGOTIATED/VOLUN PLEADRIVING WHILE BARREDAGGRAVATED MISDEMEANOR
01OPERATING WHILE UNDER THE INFLUENCE 3RD OFFENSE03/25/2019CLASS D FELONYGUILTY – NEGOTIATED/VOLUN PLEAOPERATING WHILE UNDER THE INFLUENCE 3RD OFFENSECLASS D FELONY
01SEX OFFENDER – REGISTRATION VIOLATION 2ND OR SUB OFFENSE07/10/2020CLASS D FELONYN/AN/AN/A
List of Henry Dinkin’s Scott County Court Records

You can find a list of his Rock Island County Court cases here: Illinois cases

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