Exhibitors from across the Midwest brought their finest birds to the Poultry Show judged Aug. 14, at the 2022 Iowa State Fair.

Complete results below:

BANTAMS – MODERN GAME

Modern Birchen Cock

1) David And Dani Boysen, Morning Sun

2) David And Dani Boysen, Morning Sun

Modern Birchen Hen

1) David And Dani Boysen, Morning Sun

2) David And Dani Boysen, Morning Sun

3) David And Dani Boysen, Morning Sun

Modern Birchen Pullet

1) David And Dani Boysen, Morning Sun

2) David And Dani Boysen, Morning Sun

3) David And Dani Boysen, Morning Sun

Champion & Reserve

Champion) David And Dani Boysen, Morning Sun

Reserve) David And Dani Boysen, Morning Sun

DUCKS

Cochins Black Cock

1) Craig Hansen, Riverside

2) Craig Hansen, Riverside

3) Alina Goldie, Collins

4) Alina Goldie, Collins

5) McKenna Worrell, West Branch

Cochins Black Hen

1) Craig Hansen, Riverside

2) Craig Hansen, Riverside

3) McKenna Worrell, West Branch

GEESE

RCCL BANTAMS

Belgian Bearded DAnvers Quail Cock

1) Britton Show Birds, Muscatine

Belgian Bearded DAnvers Quail Hen

1) Britton Show Birds, Muscatine

2) Britton Show Birds, Muscatine

3) Britton Show Birds, Muscatine

Wyandottes Black Cock

1) McKenna Worrell, West Branch

2) Nancy Kimmer, Monticello, Minn.

Wyandottes Black Hen

1) Nancy Kimmer, Monticello, Minn.

2) McKenna Worrell, West Branch

3) Kade Pekarek, Union

4) Nancy Kimmer, Monticello, Minn.