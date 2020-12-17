Bettendorf Football player Griffin Liddle signs with the Hawkeyes

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AT BETTENDORF HIGH SCHOOL GRIFFIN LIDDLE HAD HIS MOMENT AS HE SIGNED WITH THE IOWA HAWKEYES.
HEAD COACH KIRK FERENTZ HAS HAD HIS SIGHTS SET ON HIM FOR YEARS, HE MADE AN OFFER WHEN HE WAS 14.
PLENTY OF VISITS TO KINNICK FOR THE OUTSTANDING BULLDOG MADE QUITE AN IMPRESSION.
AND THE HAWKEYES PERSONAL APPROACH TO RECRUITING MADE A BIG DIFFERENCE FOR THE IOWA BOUND DEFENSIVE STAR.

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