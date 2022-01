Here’s a look at snow reports across eastern Iowa & northwestern Illinois as of 10 AM Saturday.

Burlington, IA — 6.0″

6.0″ Mt. Pleasant, IA — 5.5″

5.5″ Muscatine, IA — 5.5″

5.5″ Oquawka, IL — 4.9″

4.9″ Lowden, IA — 4.9″

4.9″ Moline (QC Airport) — 4.6″

4.6″ Davenport Airport — 4.0″

4.0″ Galesburg, IL — 3.5″

3.5″ Cordova, IL — 2.7″

2.7″ Aledo, IL — 2.6″

2.6″ Geneseo, IL — 2.0″

2.0″ Kewanee, IL — 2.0″

2.0″ Princeton, IL — 1.6″

1.6″ Galena, IL — 1.5″

This list will be updated as more reports come in.